Corpo de Bombeiros faz operação para localizar vítimas do bimotor que caiu entre Ubatuba, em São Paulo, e Paraty, no Rio de Janeiro Reprodução

Publicado 28/11/2021 09:02 | Atualizado 28/11/2021 12:00

O Corpo de Bombeiros retomou neste domingo, 28, o quarto dia de buscas pelos tripulantes do bimotor que caiu na região entre Ubatuba, no litoral paulista, e Paraty, na Costa Verde do Rio, na quarta-feira passada. Equipes de mergulhadores e aeronave do Corpo de Bombeiros percorrem a região do acidente.

De acordo com o Corpo de Bombeiros do Rio, as buscas tiveram início desta manhã, por volta das 6h, e contam com diversas equipes da corporação. Na operação, militares seguem mobilizados com mergulhadores e contam com auxílio de aeronaves, embarcações e motoaquáticas que fazem varredura na região de Paraty.

De acordo com o coronel Leandro Monteiro, comandante-geral do Corpo de Bombeiros e secretário de Defesa Civil, as buscas incluem também operação terreste, que inclusive perdura durante a noite. "Os recursos estratégicos são utilizados para fazer buscas em áreas de Paraty, Trindade e Ilha Grande", afirmou a corporação, em nota.



Além do Corpo de Bombeiros, a Força Aérea Brasileira (FAB) continua a operação de busca e salvamento da ocorrência envolvendo a aeronave de prefixo PP-WRS. Neste domingo, 28, um helicóptero H-36 Caracal do 3°/8° GAV continua as buscas. Até o momento, uma área de aproximadamente 2500 quilomêtros quadrados do litoral foram cobertos pela busca aérea da FAB.

O corpo do piloto Gustavo Calçado Carneiro, única vítima localizada e identificada, foi cremado na tarde deste sábado, 27, no Cemitério da Penitência, no Caju, na Zona Norte. O corpo dele foi encontrado durante as buscas em alto mar na região, na tarde de quinta-feira, 25.

O acidente aconteceu entre a divisa dos estados do Rio de Janeiro e São Paulo. A aeronave vinha de Campinas, em São Paulo, para o aeroporto de Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio. O Corpo de Bombeiros de São Paulo foi acionado às 1h20, pela Corporação fluminense, e iniciou as buscas, mas não localizou nenhum tipo de indício, destroços ou vítimas.

Pescadores relataram que visualizaram uma aeronave em baixa altitude durante a noite de ontem, em direção a Serra Negra, no acesso à Paraty, onde estão sendo concentrados os esforços. Os bombeiros do Rio disponibilizaram equipes para dar apoio nas buscas em alto-mar entre Trindade e Ubatuba.