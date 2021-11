Não houve registro de policiais ou civis feridos na operação - Divulgação

Publicado 28/11/2021 11:25 | Atualizado 28/11/2021 14:06

Rio - Um confronto entre a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e criminosos na Avenida Brasil deixou quatro mortos na noite de sábado. O caso ocorreu durante ronda da PRF, quando os oficiais receberam a denúncia de que um galpão logístico da região tinha sido roubado. Ao se aproximarem da localidade, os policiais conseguiram impedir o roubo de um caminhão de carga.

Os suspeitos efetuaram disparos de arma de fogo contra a equipe e fugiram em alta velocidade. A perseguição se estendeu até a altura da Cidade Alta, quando os pneus do veículo foram furados pela polícia. Segundo as autoridades, cerca de oito criminosos tentaram fugir e, na troca de tiros, quatro suspeitos foram mortos e um foi preso. Não houve registro de policiais ou civis feridos na operação.

O caminhão, que era roubado, e a carga de eletrônicos foram encaminhados à Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC). Os policiais apreenderam dois Jammers (equipamento capaz de neutralizar o sinal de GPS), cinco pistolas e um revólver, além de dois rádios comunicadores. Equipes da PRF e da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ) foram deslocadas para o apoio na estabilização do local. A ação deixou o trânsito lento na região, que agora já possui boa movimentação.