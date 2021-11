Alunos prejudicados por operação policial no Complexo do Salgueiro podem pedir reaplicação do Enem - Divulgação

Alunos prejudicados por operação policial no Complexo do Salgueiro podem pedir reaplicação do EnemDivulgação

Publicado 28/11/2021 20:21 | Atualizado 28/11/2021 21:01

Rio - O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) informou, na noite deste domingo, 28, que os participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) que não puderam realizar a primeira prova devido à operação da Polícia Militar no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, na Região Metropolitana, no último domingo, 21, "terão seus direitos garantidos" e poderão pedir a reaplicação do exame.

Em publicação no Twitter, o órgão afirmou, ainda, que analisará todas as solicitações individualmente. "O pedido de reaplicação deverá ser feito na página do participante, entre os dias 29 de novembro e 3 de dezembro. As provas serão realizadas nos dias 9 e 16 de janeiro de 2022", publicou o Inep.

Os inscritos no Enem 2021 que tiveram sua participação no exame afetada pela operação policial realizada no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo (RJ), no dia 21 de novembro, terão seus direitos garantidos e poderão solicitar a reaplicação da prova. [1/2] — Inep (@inep_oficial) November 28, 2021

No domingo passado, uma ação da PM na comunidade deixou nove mortos e uma idosa baleada. Oito dos mortos foram encontrados em um mangue. Cerca de 501 candidatos inscritos e direcionados para os seis locais mais próximos da região não compareceram ao exame em decorrência da operação.