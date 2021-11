Ministro da Educação, Milton Ribeiro - Isac Nóbrega/PR

Ministro da Educação, Milton RibeiroIsac Nóbrega/PR

Publicado 28/11/2021 18:33 | Atualizado 28/11/2021 19:52

Rio - O ministro da Educação, Milton Ribeiro, afirmou, neste domingo, 28, que a reaplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) está prevista no edital em casos de "razões sérias". A declaração foi dada depois de ser questionado se os estudantes do Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, poderiam refazer a prova, já que foram prejudicados por uma operação da Polícia Militar no último domingo, 21, no primeiro dia do exame.

Na ocasião, a PM realizou uma ação na comunidade que deixou nove mortos e uma idosa baleada. Oito dos mortos foram encontrados em um mangue. Cerca de 501 candidatos inscritos e direcionados para os seis locais mais próximos da região não compareceram ao Enem em decorrência da operação.

"Se houve razões sérias, toda a impossibilidade está prevista no edital. O que eu quero é que todo aluno tenha acesso. Se houve algum problema de ordem logística ou de trânsito, algum tipo de enfermidade, está tudo previsto no edital, eles terão a prova aplicada, sim", declarou o ministro da Educação.

Na última quarta-feira, a Defensoria Pública da União (DPU) enviou um ofício ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) pedindo a reaplicação do Enem para os estudantes que foram prejudicados com a operação policial no Complexo do Salgueiro.

"Solicitamos que as provas sejam reaplicadas para todos os candidatos moradores do Complexo do Salgueiro e, também, para aquelas que fariam as provas nos locais determinados, assim como em demais locais de prova em um raio de cinco quilômetros a partir do local da operação", informou o órgão.