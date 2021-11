Imagem ilustrativa de coronavírus - Pixabay - Creative Commons

Imagem ilustrativa de coronavírusPixabay - Creative Commons

Publicado 28/11/2021 17:13

Rio - O estado do Rio de Janeiro registrou, neste domingo, 13 mortes e 96 casos de covid-19 nas últimas 24 horas. Desde o início da pandemia, foram confirmados 69.024 óbitos e 1.342.767 casos provocados pela doença no estado. Os dados são do Painel Covid-19, atualizado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES) às 17h de hoje.



Segundo a secretaria, 1.272.098 pacientes se recuperaram do coronavírus desde o começo da crise sanitária. No último período, foram 147 recuperados. A pasta também informou que a taxa de ocupação dos leitos de enfermaria Covid está em 7,6%, enquanto a taxa de ocupação UTI Covid contabiliza 10,8%.