Policiais civis da 66ª DP (Piabetá) prenderam um homem por descumprimento de medidas protetivas - Divulgação

Policiais civis da 66ª DP (Piabetá) prenderam um homem por descumprimento de medidas protetivas Divulgação

Publicado 28/11/2021 15:08

Um homem foi preso, neste sábado, 27, por descumprimento de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha, em Magé, na Baixada Fluminense. Segundo a Polícia Civil, ele foi capturado por policiais da 66ª DP (Piabetá) após trabalho de inteligência e monitoramento.

De acordo com os agentes, a ação foi em cumprimento de mandado de prisão preventiva por agredir e ameaçar sua ex-companheira. Na época do fato, o acusado pulou o muro da residência da vítima e, ao tentar agredi-la, acertou a cabeça de sua filha, de 10 anos, que teve que ser levada a uma Unidade de Pronto Atendimento da região.



Ainda segundo os agentes, o homem já colocou fogo no braço da mulher. Ele foi conduzido para a delegacia, onde foi formalizada a prisão.