Mensagens para encorajar os estudantes - Fabio Costa

Publicado 28/11/2021 12:41 | Atualizado 28/11/2021 13:50

Rio- Com os portões abertos para o segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021 no Rio, os estudantes receberam mensagens de encorajamento na entrada dos locais de prova. 'Estamos torcendo por você' e 'Não desista', eram algumas das frases nos cartazes. Neste domingo, serão aplicadas as provas de Ciências da Natureza e matemática. Ao total, os participantes terão 5h para finalizar as 90 questões exame. Os candidatos puderam acessar os locais de aplicação da prova até às 13h. Faltando poucos minutos para o fechamento dos portões, alguns estudantes tiveram que correr para não ficar de fora.



No estado do Rio, 239 mil se inscreveram para o Enem. Nos locais de exame os portões abriram às 12h e fecharam às 13h. Não é permitido entrar após o fechamento dos portões. Para evitar atrasos, muitos estudantes chegaram com antecedência na UERJ.

"Espero que eu faça uma boa prova, foram seis meses de preparação. Sou melhor em matemática e quero ser design", conta o estudante Gabriel Joti de Souza, de 21 anos.

Ansiosa, Ana Beatriz Simplicio, de 16 anos, contou que vai tentar permanecer calma durante a prova. "Espero não ficar nervosa e que não me dê um branco na hora da prova. Espero lembrar de tudo o que eu estudei durante quase um ano".

As provas começaram a ser aplicadas às 13h30 e terminam às 18h30, no horário de Brasília. Os inscritos que solicitaram tempo adicional e tiveram o pedido aprovado terão uma hora a mais para responder às provas. Já quem solicitou recurso de videoprova em Língua Brasileira de Sinais (Libras) pode concluir o exame até as 20h30. As duas versões do Enem 2021 (impressa e digital) serão aplicadas nos mesmos dias, além de contarem com itens iguais.