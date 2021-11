Prefeito Eduardo Paes anunciou o lançamento de obras de requalificação de áreas públicas em bairros da Zona Oeste - Fabio Motta / Prefeitura do Rio

Rio - O prefeito do Rio, Eduardo Paes, anunciou, neste domingo, 28, o lançamento de obras de requalificação de áreas públicas em Guaratiba, Santa Cruz e Bangu, na Zona Oeste. Estão previstas para as localidades a expansão do Bairro Maravilha e Luz Maravilha, além da recuperação de equipamentos esportivos, intervenção paisagística e drenagem, conforme informou a administração municipal.



"É uma vergonha a gente estar em pleno século XXI e ver no Rio de Janeiro tanto lugar em que as pessoas não têm o mínimo de condições", afirmou o prefeito. "Vamos trabalhar para acabar com essa história de as pessoas terem que viver na lama, sem esgoto, sem galeria de água pluvial, sem calçada. Isso é uma vergonha, não dá para a gente aceitar", acrescentou.

Em Guaratiba, a Secretaria de Habitação (SMH) fará a requalificação de áreas públicas no Jardim Cinco Marias, incluindo a recuperação de equipamentos esportivos, melhorias na iluminação e intervenção paisagística. A localidade receberá pavimentação de calçadas e uma nova área de convivência.



Após a intervenção, a Praça Alex Carrel contará com uma pista de skate mini ramp, uma Academia da Terceira Idade (ATI) e um bicicletário, de acordo com a prefeitura. O campinho de saibro será transformado em quadra de futevôlei, e a área ganhará uma quadra polivalente. O parque infantil receberá novo alambrado, o piso será substituído e os brinquedos serão recuperados.

O local ganhará, ainda, um projeto paisagístico com o plantio de diversas espécies. Também serão instaladas papeleiras da Comlurb nos postes e as áreas de maior circulação da praça serão pavimentadas com novos caminhos cimentados para pedestres.



Bairro Maravilha e Luz Maravilha

A Prefeitura do Rio também informou aos moradores de Santa Cruz e Bangu sobre a chegada dos programas Bairro Maravilha e Luz Maravilha no Jardim Progresso. Com isso, as vias ganharão asfalto, nova iluminação e as calçadas serão refeitas. Ao todo, serão 20 ruas contempladas nessas localidades, somando um total de cerca de 33 mil m² de pavimentação.



Segundo a administração municipal, no Jardim Progresso, serão 12 ruas contempladas pelo Programa Luz Maravilha. No total, as equipes instalarão 153 luminárias de LED, além de vistoriar equipamentos de praças, campos e quadras do bairro. O programa Luz Maravilha é uma Parceria Público-Privada que vai modernizar a iluminação da cidade até o final de 2022. Até o momento, mais de 150 mil lâmpadas de LED já foram instaladas em todas as regiões do Rio.



Ainda conforme a prefeitura, na praça da Rua Marcos Gonçalves Pinto, em Bangu, serão instalados uma Academia da Terceira Idade (ATI) e brinquedos novos para as crianças, e será criada uma área de convivência, com a substituição das mesas de concreto. A quadra esportiva terá o alambrado recuperado, com acréscimo de painéis atrás das balizas, e passará a contar com tabelas de basquete e nova iluminação.