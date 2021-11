Agentes do programa BRT Seguro apreenderam fios e cabos furtados da estação Olaria - Divulgação

Publicado 28/11/2021 21:45

Rio - Dois homens, de 37 e 24 anos, foram presos por agentes do Programa BRT Seguro, da Secretaria de Ordem Pública (SEOP), pelo furto de fios e cabos da estação Olaria, na Zona Norte do Rio, na madrugada deste domingo, 28. Os policiais militares faziam patrulhamento na altura da estação Pastor José Santos, na Penha, por volta de 2h, quando foram acionados pelo Centro de Controle Operacional (CCO) do BRT. Rapidamente, chegaram à estação Olaria e flagraram os dois homens com os fios furtados.

Os dois foram conduzidos para 22ª DP (Penha) onde o caso foi registrado como furto. Os agentes do programa BRT Seguro, que conta com atuação de guardas municipais e policiais militares, atuam diariamente para combater a criminalidade e o vandalismo por meio de patrulhamento fixo e também por meio de rondas noturnas e de madrugada nos corredores do transporte.

Desde junho, quando foi lançado o programa, 87 pessoas foram conduzidas para delegacias após flagrantes de roubos e furtos ou para averiguação durante patrulhamento de rotina.