Mesmo com derrota do Flamengo na final da Libertadores, torcedores foram às ruas em um bloco pela Zona Sul do Rio - Reprodução

Mesmo com derrota do Flamengo na final da Libertadores, torcedores foram às ruas em um bloco pela Zona Sul do Rio Reprodução

Publicado 28/11/2021 14:48 | Atualizado 28/11/2021 15:40

A vitória não veio, mas isso não foi o impedimento para torcedores do Flamengo que fizeram um bloco improvisado na noite deste sábado, 27, na Zona Sul do Rio. Mesmo com a derrota para o Palmeiras na final da Libertadores, em Montevideú, no Uruguai, um grupo de flamenguistas passou por bairros como Laranjeiras e Flamengo.

Com instrumentos e muitos ambulantes acompanhando o bloco, os torcedores cantaram hino e diversas músicas do Flamengo. Em um dos trechos, os torcedores passaram pelo viaduto Jardel Filho, em Laranjeiras, e travaram alguns carros ao logo do caminho. Nas redes sociais, muitos moradores da região reclamaram do barulho e da movimentação dos torcedores.

Um deles escreveu: "Por que tem um bloco de Carnaval às 3h da manhã de novembro passando por Laranjeiras/Flamengo???", disse, enquanto outra questionou: "Do nada... 02:20 da manhã aqui no Flamengo e eu acordo no susto com isso. É bloco ou festa da torcida do Flamengo????????".

No Rio de Janeiro não tem tempo ruim. Flamengo não conquistou a América, mas os flamenguistas resolveram fazer a única coisa que une todas as torcidas: bloco de carnaval! pic.twitter.com/h65DWCfmao — jef (@jeferson) November 28, 2021

Procurada pelo O DIA, a Polícia Militar afirmou que realizou amplo esquema de policiamento para as movimentações envolvendo a final da Copa Libertadores da América. A PM também informou que ainda houve alguns pontos de concentração em diversos locais da área metropolitana e interior do estado do Rio.



Em relação ao bloco, a Polícia Militar disse que esteve presente e não houve registro de ocorrências de vulto, como arrastões ou crimes contra a vida.