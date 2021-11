Isadora Calheiros foi morta com um tiro na cabeça por uma policial civil, segundo investigações - Reprodução/Instagram

Publicado 28/11/2021 12:46 | Atualizado 28/11/2021 13:29

Rio - Policiais da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) identificaram a suspeita de matar a secretária Isadora Calheiros, de 25 anos, como uma policial civil. O crime aconteceu na manhã da última sexta-feira, no município de Queimados. Os agentes ainda apuraram que a motivação do crime foi passional.

De acordo com as investigações, as duas já haviam discutido dias antes do crime e teriam chegado a se agredir. Segundo a especializada, na sexta-feira Isadora teria ido até a casa da policial e as duas tiveram uma nova briga, que terminou com a secretária atingida com um tiro na cabeça. A jovem chegou a ser socorrida para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Queimados, mas não resistiu ao ferimento.

O motivo do desentendimento seria o marido da suspeita. A identidade da policial civil não foi divulgada. Os agentes da DHBF estão fazendo buscas para tentar capturar a mulher.

Desde sábado, populares já narravam, através de comentários nas redes sociais, o desafeto e a discussão entre a vítima e a agente.

Isadora trabalhava como secretária em uma autoescola e era universitária do curso de direito. Ela deixa uma filha.