Campanha Quita Fácil da EnelDivulgação

Publicado 28/11/2021 13:57

Rio - A Enel lançou a ação Quita Fácil, para facilitar a negociação com os clientes que estão inadimplentes. A campanha vai até 31 de dezembro, trazendo descontos, redução de juros e opções de parcelamento. Os interessados deverão realizar a negociação em uma das lojas de atendimento da distribuidora de energia.



As condições especiais de negociação estão disponíveis para todos os clientes da Enel, incluindo comércios, indústrias, residências e propriedades rurais. A empresa atende 66 municípios do Estado do Rio de Janeiro. A Região Metropolitana de Niterói e São Gonçalo e os municípios de Itaboraí e Magé representam a maior concentração do total de 2,7 milhões de clientes atendidos pela companhia.

Serviço

Ação Quita Fácil

Até 31 de dezembro

Onde negociar: lojas e postos de atendimento da Enel. Horários e endereços estão em https://www.eneldistribuicao.com.br/agendamentorj/

Condições de negociação em https://www.enel.com.br/pt/Informativos/negociacao-enel-rj.html