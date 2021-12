Policiais do Bope e agentes da Polícia Federal fazem operação no Complexo da Maré. Linha Amarela chegou a fechar durante tiroteio - REGINALDO PIMENTA/AGÊNCIA O DIA

Policiais do Bope e agentes da Polícia Federal fazem operação no Complexo da Maré. Linha Amarela chegou a fechar durante tiroteioREGINALDO PIMENTA/AGÊNCIA O DIA

Publicado 01/12/2021 06:28 | Atualizado 01/12/2021 09:57

Rio - Policiais militares do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) e agentes da Polícia Federal realizaram uma operação na manhã desta quarta-feira (1º) no Complexo da Maré, Zona Norte do Rio. A presença de agentes federais da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) foi para capturar um criminoso investigado pela PF do Acre.

Três pessoas foram presas na operação - uma como alvo e outras duas em flagrante. Agentes também apreenderam um fuzil com carregadores, uma pistola, munição e drogas.

O alvo principal da ação da PF lidera um esquema de lavagem de dinheiro do tráfico de drogas. O grupo atua em quatro estados (Acre, Amazonas, Rio e Rio Grande do Norte) e utiliza empresas 'laranjas', como uma companhia de venda de extintores, para ocultar os lucros com o crime.

Foragido desde 2017, quando fugiu de um hospital em Rio Branco (AC) através de um buraco no forro do banheiro, o homem ostentava uma vida de luxo com a família no Complexo da Maré. Considerado o criminoso mais procurado do estado do Acre, ele construiu dentro da comunidade um imóvel com piscina e banheira de hidromassagem, e circulava com a proteção de traficantes locais.

Moradores relataram intenso tiroteio desde as primeiras horas do dia, e a Linha Amarela chegou a ser fechada nos dois sentidos por conta do confronto. A via foi interditada na altura da Vila do João por volta das 6h40. O tiroteio fez com que motoristas abandonassem os veículos e tentassem se proteger em muretas, assim como moradores que esperavam os ônibus nos pontos. Por volta das 6h50, as pistas sentido Barra e sentido Fundão foram liberadas.





Seis criminosos foram presos no entorno do Complexo da Maré com uma arma de fogo e munições na manhã desta quarta-feira. A prisão foi realizada por policiais do #22BPM . A ocorrência está em andamento.

Coletivos da comunidade, como o Maré Vive, alertaram a população para redobrar os cuidados na rua. "Atividade favela, Caveirão dando aquele rolé pela Vila do Pinheiro e Vila do João, informações de tiros. Vamos nos Cuidar e se abriguem!", escreveu o movimento Maré Vive.

Policiais do #BOPE, em conjunto com a @policiafederal, estão realizando uma operação no Complexo da Maré, em localidade conhecida como Vila dos Pinheiros.



— @pmerj (@PMERJ) December 1, 2021

PF deflagra operação contra fraudes no INSS

A Polícia Federal informou que deflagrou outras duas operações simultâneas nesta quarta-feira, no Rio, referentes a fraudes previdenciárias. Ao todo, 40 policiais federais participam das ações para cumprir 12 mandados judiciais.

Na operação 'Falsum Identitatis', os agentes cumprem quatro mandados de prisão preventiva e quatro de busca e apreensão contra pessoas investigadas pela prática de fraudes no INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). O grupo é especializado na falsificação de documentos de identidade, e contam com dezenas de benefícios ativos sendo sacados normalmente todos os meses, a partir dos registros falsos.

Já a operação 'Patronos', investiga a possível participação de advogados e despachantes num esquema de pensões fraudulentas junto ao INSS. Neste esquema, documentos falsos simulam vínculo conjugal inexistente entre pessoas falecidas e os criminosos beneficiados. a PF cumpre mandados no Rio de Janeiro, Nova Iguaçu e Belford Roxo. As duas operações têm apoio do Ministério do Trabalho e Previdência, através do Núcleo Estadual da Coordenação Geral de Inteligência Previdenciária e Trabalhista no Estado do Rio de Janeiro (NUINT-RJ).



A polícia estima que a Previdência teria um prejuízo de cerca de R$ 20 milhões, caso os benefícios fraudulentos não fossem descobertos.