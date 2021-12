Geral - Linhas de onibus da viaçao Acari estao sendo operadas por outra empresas. Na foto, ponto final da Linha 607, em Cascadura, zona norte do Rio. - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Geral - Linhas de onibus da viaçao Acari estao sendo operadas por outra empresas. Na foto, ponto final da Linha 607, em Cascadura, zona norte do Rio.Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 01/12/2021 21:54

Rio - Mais uma tentativa de conciliação entre os representantes do Sindicato dos Rodoviários, Rio Ônibus e a Prefeitura do Rio terminou sem acordo, durante reunião nesta quarta-feira (1º), no Ministério Público Trabalho (MPT), sobre o reajuste salarial de 19 mil motoristas, cobradores e outros profissionais da categoria, que não acontece há três anos.De acordo com MPT, a Rio Ônibus pediu um prazo de mais 30 dias para apresentar posição sobre a pauta, e afirmou que, diante da indefinição da possibilidade de aumento das tarifas, não teria como, neste momento, oferecer nenhum reajuste. O Ministério do Trabalho chegou a sugerir um percentual como adiantamento, mesmo que parcelado e uma melhora na cesta básica, que não foi aceito."Os consórcios solicitaram mais 30 dias aos rodoviários para definição do cenário econômico-financeiro do setor. Além da grave dificuldade financeira enfrentada e de quase três anos sem reajuste de tarifa, as empresas estão em período de pagamento do 13º salário, o que dificulta qualquer possibilidade de reajuste neste momento", explicou a RioÔnibus.Dessa forma, o dissídio coletivo seguirá seu trâmite até o julgamento. O encontro desta quarta-feira também teve como pauta o pedido do sindicato pelo direito de realizar greve. Uma assembleia estava prevista para a madrugada da última segunda-feira (29), mas foi impedida por uma decisão liminar do Tribunal Regional do Trabalho (TRT). Para o presidente do sindicato, Sebastião José, a decisão é "totalmente inconstitucional" e vai de encontro ao direito legal dos trabalhadores exercerem seu direito de greve."O que aconteceu foi um verdadeiro massacre contra a categoria, já que a Procuradoria do Município, os empresários de ônibus e a própria justiça trabalhista se uniram contra os trabalhadores. Acreditamos ontem na palavra que o Rio Ônibus apresentaria hoje uma proposta, mas fomos enganados, ludibriados, e agora teremos que tomar uma posição, a insatisfação da categoria só faz aumentar, um verdadeiro barril de pólvora", declarou o presidente.De acordo com Sebastião, as negociações estão praticamente esgotadas e o próximo passo do Sindicato será garantir junto ao Tribunal Regional Trabalhista (TRT) a retomada do direito para a realização de assembleia da categoria. Até lá, os profissionais vão continuar em estado de greve."Continuamos em estado de greve. As negociações estão praticamente esgotadas; agora precisamos levar para os trabalhadores a proposta inicial das empresas, que é de retomar as negociações somente em 2022. Mas, isso só pode ser feito através de uma assembleia. Em todos esses anos de sindicalismo jamais presenciei situação tão arbitrária. Que fique claro que quem decide são os trabalhadores, o sindicato apenas media a decisão. Não queremos que os trabalhadores e a população paguem o preço da insensatez. A situação é muito delicada", explicou Sebastião.No dia 23 de novembro, o Sindicato dos Rodoviários decretou estado de greve aos trabalhadores do setor e foi anunciada uma paralisação de motoristas e cobradores de ônibus a partir da meia noite do último dia 29. Entre as reivindicações da categoria está o reajuste salarial. O presidente do sindicato, Sebastião José, defende que o modelo de consórcio atual não tem atendido às necessidades de usuários e rodoviários."A situação do transporte de passageiros na cidade do Rio de Janeiro está completamente sem rumo, um verdadeiro caos generalizado, e quem acaba pagando o pato são os usuários e a categoria", declarou o presidente.