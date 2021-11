Prefeito Eduardo Paes lança modelo de novo sistema de bilhetagem digital no Rio - Marcos Porto/ Agência O DIA

Publicado 30/11/2021 14:17

Rio - A Prefeitura do Rio obteve na Justiça, nesta terça-feira, (30) a aprovação do pedido de concessão de efeito suspensivo que impede a Riocard de participar da licitação da bilhetagem digital que será realizada na cidade.

Em sua decisão, o desembargador Juarez Folhes, da 13º Câmara Cível, esclareceu que "a publicação do edital da licitação foi precedida da realização de audiências públicas, além de ter sido apreciado e aprovado pelo Tribunal de Contas do Município" e ainda considerou ser "nítida a probabilidade do direito invocado pela cidade".

Para Folhes, o pedido dos recorrentes ocorre "em observância ao interesse público e à lisura e imparcialidade da concorrência não ofendendo o ordenamento jurídico, ao contrário, age com base em situações já ocorridas, as quais o ente público pretende agora evitar, tais como a ausência de informações precisas quanto à bilhetagem".

A realização da licitação do serviço de bilhetagem digital foi garantida no ultimo dia 22 pelo Tribunal de Justiça (TJ-RJ). A juíza Alessandra Tufvesson, da 8ª Vara de Fazenda Pública, descartou a liminar de autoria dos consórcios de ônibus, que tentava suspender o procedimento a ser realizado no próximo dia 07 de dezembro.

O modelo de bilhetagem tem gerado forte briga judicial entre empresas ligadas ao transporte público e a Prefeitura do Rio. O novo serviço digital, prestes a ser instalado na cidade, será uma espécie de 'caixa preta dos transportes', permitindo ao poder público controlar o fluxo de caixa e de passageiros do sistema.

Anteriormente, a empresa Riocard teria conseguido na Justiça o direito de fazer parte da licitação da bilhetagem digital. A decisão não deixou a Prefeitura do Rio contente, o que a levou a recorrer na judicialmente contra o deferimento alcançado pela empresa.

O edital do novo formato de bilhetagem digital permite somente empresas que não fazem parte do sistema de transporte público na Região Metropolitana serem incluídas na licitação.