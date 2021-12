Governo do Estado lança o RJPET 100 mil castrações - (Foto: Divulgação / RJPET)

Publicado 30/11/2021 18:10

O Governo do Estado do Rio de Janeiro, através da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, lançou, nesta segunda-feira, o programa RJPET 100.000 Castrações. Em uma ação inédita, o Estado vai castrar cães e gatos resgatados por protetores independentes, ONGs e pessoas físicas. Em todo o Rio de Janeiro serão 100 mil animais castrados até o fim de 2022.

- Por muito tempo as vozes das ONGs e dos defensores dos animais não eram ouvidas, mas estamos em um novo caminho. Temos a obrigação de defender os animais. Essa é uma causa de saúde publica, que também envolve pessoas muito apaixonadas. O programa de 100.000 castrações vai diminuir muito a quantidade de animais abandonados - disse o governador Cláudio Castro.

A iniciativa será essencial para reduzir o número de animais abandonados, ao diminuir nascimentos não planejados e controlar o número de zoonoses. O protetor independente terá que comprovar sua atividade, podendo castrar até oito animais por mês nas clínicas credenciadas. Pessoas físicas podem castrar apenas um animal nesse mesmo período. O número de castrações realizadas por ONGs varia de acordo com a quantidade de protetores que compõem o projeto.

- Hoje é um dia histórico. Estamos implantando uma importante política de proteção animal. Fizemos um evento-teste e já conseguimos castrar 3 mil animais. Já temos licitadas cerca de 62 mil castrações em clínicas privadas e vamos chegar aos 100 mil até 2022 - contou o secretário de Agricultura, Marcelo Queiroz.

A primeira colônia a ter animais castrados será a do Maracanã. Atualmente, mais de 200 gatos vivem lá, abandonados, e contam com protetores assíduos. Alguns cuidam dos bichos que vivem na região há quase 30 anos.

- Aqui no Maracanã contamos com uma rede de apoio de 15 protetores fixos, além de alguns voluntários. Nós passamos horas do dia cuidando dos animais. Eu mesma já abriguei e encaminhei para adoção mais de cem gatos que rodeavam o estádio. A castração vai ser ótima para fazer esse controle populacional, impedindo que tantos bichinhos fiquem abandonados - ressaltou Nirinha Oliveira, protetora de animais que trabalha no Maracanã.

Para participar, basta fazer o cadastro através do email: [email protected]

Lista de documentos necessários:

- Documento de identidade com foto

- Comprovante de residência no Estado do Rio de Janeiro

- Documentos que comprovem a prática de protetor

- Declaração de um médico veterinário reconhecendo o trabalho de protetor realizado

- Dados completos do local de acolhimento dos animais

- Telefone e email