Fiocruz - Divulgação / Fiocruz

Publicado 30/11/2021 17:58 | Atualizado 30/11/2021 18:06

Rio - Um princípio de incêndio atingiu, nesta segunda-feira, o pavilhão da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) em que abriga a Unidade de Apoio ao Diagnóstico da Covid-19 (Unadig), em Manguinhos, Zona Norte do Rio. De acordo com a Fiocruz, o incêndio começou por voltadas 18h45 por causa de um aparelho de ar-condicionado. Não houve feridos no acidente.

Parte da fiação da unidade e do forro do telhado foram atingidos pelo fogo, que foi controlado pela brigada de incêndio da fundação. A Unadig considerada pelo Ministério da Saúde (MS) uma referência na análise de amostras de Covid-19. Parte dos Laboratórios Centrais de Saúde Pública (Lacen), a unidade tem capacidade para processar 15 mil testes RT-PCR por dia, além de 10 mil testes sorológicos.