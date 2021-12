A luta contra o coronavírus é de toda a sociedade - Pixabay - Creative Commons

A luta contra o coronavírus é de toda a sociedadePixabay - Creative Commons

Publicado 30/11/2021 17:32

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) informou que registrou, até esta terça-feira, 1.343.927 casos confirmados e 69.061 óbitos por coronavírus no estado. Nas últimas 24 horas, foram contabilizados 1.126 novos casos e 34 mortes. A taxa de letalidade da covid-19 no Rio está em 5,14%, a maior do país.



Entre os casos confirmados, 1.273.330 pacientes se recuperaram da doença. Segundo o painel de dados desenvolvido pela pasta, a taxa de ocupação de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) para a covid-19 no estado é de 10,9%. Já a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria é de 8,8%.



Prefeito do Rio fala sobre cancelamento de Réveillon e Carnaval





O prefeito do Rio, Eduardo Paes, usou suas redes sociais para comentar sobre a nova variante que chegou ao país, a Ômicron. Ele, que prometeu fazer o "maior Carnaval da história" da cidade, disse que com a chegava dessa cepa "é plenamente possível cancelar o que foi planejado", se referindo à festa de fim de ano e ao Carnaval.

"Qualquer evento ou festividade que irá, em tese, ocorrer daqui semanas ou meses, só irão ser realizados caso haja condições seguras para tal. Eu garanto que o Rio está pronto para realizar as principais festas de 2022. Elas são muito importantes para nossa cultura, economia e para a vida da nossa cidade", declarou o prefeito.



Eduardo ressaltou ainda que ter planejamento para um evento, não quer dizer que ela vá acontecer. "A gente está fazendo o dever de casa e na torcida para que o cenário favorável que a gente tem hoje, se mantenha". Ao finalizar, Paes diz que "nada vai ser antecipado de forma irresponsável" e que a prefeitura vai se manter atenta e cautelosa. "Vamos seguir fazendo um trabalho sério, que até aqui, salvou milhares de vidas", concluiu.