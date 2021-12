Projeto da Secretaria Municipal de Educação vai ajudar alunos da rede municipal nas disciplinas de português e matemática - IMAGEM ARQUIVO

Projeto da Secretaria Municipal de Educação vai ajudar alunos da rede municipal nas disciplinas de português e matemáticaIMAGEM ARQUIVO

Publicado 30/11/2021 16:28

Rio - Um mês após início, o projeto Tá On, da Secretaria Municipal de Educação, já reúne 602 alunos da rede municipal de ensino do Rio e 199 universitários. A iniciativa, uma tentativa de oferecer apoio escolar de português e matemática aos estudantes do Carioca II, programa de aceleração e ensino, e dos que estão no 9° ano, foi criada para facilitar o aprendizado no retorno às aulas presenciais do município.

A ideia central é fazer com que universitários tenham interesse de apadrinhar um aluno e, assim, oferecer a ele uma assistência nas disciplinas de menor desempenho na escolas municipais. São duas aulas de uma hora e meia por semana, que acontecem de forma online pelo aplicativo do programa.

O total de estudantes que fizeram a inscrição no Tá ON é de 602, todos alunos das 130 escolas que atendiam ao perfil do projeto. Até o momento, 118 estudantes já estão em contato com seus tutores.

Os universitários interessados em apadrinhar um aluno do município precisam se inscrever pelo link https://www.liberedu.com.br/tutores/ta-on-seja-um-tutor . Depois disso, acontece um processo seletivo, uma prova de português e matemática, além de um vídeo de apresentação. Como requisitos, é necessário estar cursando qualquer graduação ou pós, em qualquer estado brasileiro e possuir disponibilidade de 3 horas ou mais por semana para se dedicar ao projeto. Os escolhidos ao final do processo recebem um certificado emitido pela prefeitura. Até agora, dos 344 tutores inscritos, 199 foram aprovados (57,84%).

É importante lembrar que a tutoria é um trabalho voluntário, não havendo remuneração. Quem passar no processo seletivo recebe um certificado da prefeitura confirmando a participação no projeto.