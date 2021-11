Equipes do 7º BPM (São Gonçalo) realizam retiradas de barricadas no Complexo do Salgueiro - Divulgação Pmerj

Equipes do 7º BPM (São Gonçalo) realizam retiradas de barricadas no Complexo do SalgueiroDivulgação Pmerj

Publicado 30/11/2021 13:45

Rio - A Polícia Militar realizou nesta terça-feira (30) uma operação para retirada de barricadas nas ruas de acesso ao conjunto de favelas do Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo. A operação contou com o apoio da prefeitura que cedeu maquinário para o trabalho dos agentes.

Durante a operação houve confronto entre os policiais e traficantes. Segundo o 7º BPM (São Gonçalo), os policiais foram atacados na Rua José Francisco Correia, em Itaúna. Não houve registro de feridos ou de prisões.

O Complexo do Salgueiro é apontado pelas forças de segurança do Estado do Rio como um dos principais centros de concentração de traficantes do Comando Vermelho. O conjunto de favelas é controlado pelo traficante Antônio Ilário Ferreira, o Rabicó, foragido da justiça.

Investigações da polícia apontam que, além do tráfico de drogas, criminosos da região estenderam suas rendas para práticas semelhantes às da milícia, como controle do transporte alternativo, suporte em serviços de internet e tv clandestina, além da cobrança de taxa de segurança.

Mortes em operação do Bope

Na semana passada, nove suspeitos foram mortos em uma operação do Batalhão de Operações Especiais (Bope). Oito corpos foram retirados por moradores em uma área de mangue. testemunhas afirmam que as mortes foram provocadas pelos PMs. Um suspeito foi morto no domingo durante um confronto. Segundo a polícia, o homem teria participado de um ataque no dia anterior que resultou na morte de um policial do 7º BPM.