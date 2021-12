Matheus dos Santos da Silva foi preso após esfaquear jovem em um shopping de Niterói - Divulgação

Publicado 30/11/2021 21:27 | Atualizado 30/11/2021 21:38

Rio - A Justiça do Rio decidiu, nesta terça-feira, suspender o júri de Matheus dos Santos da Silva, acusado de matar a facadas Vitorya Melissa Mota, 22 anos, no Plaza Shopping, em Niterói . A juíza Nearis dos Santos Carvalho Arce, da 3ª Vara Criminal de Niterói, acolheu o pedido da defesa de Matheus e determinou a instauração do incidente de insanidade mental.Antes da decisão, o júri estava marcado para a próxima segunda-feira, 6 de dezembro. Apesar das avaliações psiquiátricas terem apontado para ausência de transtorno mental, foi identificado "eventual transtorno de personalidade esquizoide". Por precaução, a juíza decidiu suspender a tramitação do processo até a conclusão do incidente de insanidade mental do réu.O acusado e a vítima eram colegas em um curso técnico de enfermagem e Matheus tinha sentimentos íntimos que não eram correspondidos. No dia 2 de julho, a vítima estava na praça de alimentação do Plaza Shopping, quando o acusado apareceu e, de pé, começou a conversar com Vitorya. Em determinado momento, quando a vítima tentava se levantar da cadeira, o acusado a impediu e a esfaqueou por diversas vezes