Ação acontece na quinta-feira (2), das 10h às 15hDivulgação/Carioca Shopping

Publicado 30/11/2021 21:04

Rio - O Carioca Shopping e o Instituto Estadual de Hematologia do Rio (Hemorio) realizam nesta quinta-feira (2), uma campanha de doação de sangue para aumentar os estoques dos bancos de sangue que abastecem os hospitais públicos e conveniados com Sistema Único de Saúde (SUS) do estado do Rio. Para a ação, uma equipe do Hemorio estará disponível das 10h às 15h, no segundo piso do estabelecimento, próximo ao Casa Carioca.



O atendimento será realizado por ordem de chegada, seguindo protocolos de segurança e distanciamento social contra a covid-19. A coleta de sangue dura no máximo dez minutos e todo o material utilizado é estéril e descartável. Os interessados em doar devem apresentar um documento de identidade original com foto, estar em boas condições de saúde, ter entre 16 e 69 anos e pesar, no mínimo, 50 quilos.



Menores de idade podem doar acompanhados dos responsáveis legais. O doador não pode estar em jejum, deve ter dormido pelo menos 6 horas na noite anterior e deve evitar a ingestão de alimentos gordurosos nas 3 horas que antecedem a doação e de bebida alcoólica nas 12 horas anteriores. Pessoas que fizeram piercing, tatuagem ou receberam transfusão de sangue devem ficar um ano sem doar.

Quem teve covid-19 fica inapto por 30 dias após a cura. Já quem teve a forma grave da doença não pode doar por até um ano. O prazo é o mesmo para quem chega de viagens internacionais. Já em relação às vacinas da Pfizer e AstraZeneca, a doação pode ser feita após sete dias, enquanto que para o imunizante da CoronaVac, o intervalo é de 48 horas, mesmo período para aqueles que foram vacinados contra a gripe.





Saiba quem mais não pode doar:



- Pessoas com febre (temperatura acima de 37°C);

- Pessoas com gripe ou resfriado;

- Gravidez atual (90 dias após o parto normal e 180 dias após a cesariana);

- Mulheres amamentando (até 1 ano após o parto);

- Pessoas que fazem uso de alguns medicamentos;

- Pessoas com anemia;

- Pessoas que passaram por cirurgias;

- Pessoas que fizeram extração dentária nos últimos 7 dias;





Serviço



Carioca Shopping: Avenida Vicente de Carvalho, nº 909 - Vila da Penha;



Dúvidas e outras informações: 0800-2820708.