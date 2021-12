Policia - Operaçao foi realizada pela 21ªDP (Bonsucesso), nesta terça-feira, em conjunto com a Policia Militar e com a Prefeitura do Rio. Durante as investigaçoes, policiais constataram que a atividade era explorada pelo trafico de drogas da regiao. Alem disso, os estabelecimentos utilizavam agua e energia furtadas. Moradores da comunidade do Mandela colocaram fogo em destroços, na Rua Leopoldo Bulhoes, na Zona Norte do Rio, apos a megaoperaçao que destruiu os lava-jatos clandestinos da regiao. - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 30/11/2021 19:22

Rio - A megaoperação contra lava-jatos clandestinos, feita nesta terça-feira, terminou com 18 detidos, sete presos , além de 53 estruturas irregulares demolidas e 48 toneladas de entulhos retiradas na Zona Norte do Rio. A ação da Polícia Civil, da Polícia Militar e da Prefeitura do Rio teve o objetivo de destruir lava-jatos clandestinos na Rua Leopoldo Bulhões, região dominada pelo tráfico de drogas conhecida como "Faixa de Gaza".

Na ação, a Polícia Civil apreendeu 4.932 papelotes de crack, 3.499 papelotes de erva seca, 1.226 pinos de pó branco, além de 246 tabletes de erva seca, 34 frascos de cheirinho da loló e 376 papelotes de pó branco. Os agentes também apreenderam uma pistola, uma carabina, quatro carregadores, 22 cartuchos e seis granadas.

Na operação, os agentes encontraram 83 lava-jatos clandestinos na Rua Leopoldo Bulhões que utilizavam energia elétrica e água furtadas. A Light removeu 97 pontos de furto de energia e recuperou 800 metros de cabos e fios, já a Concessionária Águas do Rio removeu 105 ligações clandestinas de água. Duas aves silvestres foram resgatadas pela Patrulha Ambiental da Secretaria de Meio Ambiente.

“A Secretaria de Ordem Pública fez mais uma ação de combate à ocupação irregular do espaço público, com foco nas atividades clandestinas de lava-jato. Nós não vamos admitir que o ilegal tome conta da cidade por isso, vamos seguir coibindo construções irregulares em via pública, furto de energia, água e patrimônio público. É uma ação em conjunto com as polícias, de integração da Prefeitura com os órgãos de segurança pública para que a gente consiga devolver o espaço público ao cidadão carioca e tenha a cidade cada vez mais ordenada”, destaca o secretário de Ordem Pública, Brenno Carnevale.

A Secretaria de Conservação (Seconserva) ainda demoliu 53 estruturas irregulares construídas irregularmente ao longo da via. Já equipes da Comlurb retiraram 48 toneladas de resíduos e entulhos. Os agentes da Coordenadoria de Controle Urbano (CCU) apreenderam 1.091 itens diversos, como 40 cones usado para bloquear pistas da via, 12 cadeiras, oito aspiradores de pó e duas caixas d’água.

Também foram apreendidos 868 itens, entre bebidas e doces, em um estabelecimento instalado irregularmente no espaço público e onde foram encontrados pontos clandestinos de água e energia. Os produtos foram levados para o depósito da Prefeitura do Rio.