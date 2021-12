Rio tem registro de chuva fraca; Confira a previsão para os próximos dias - Fabio Costa / Agência O Dia

Publicado 30/11/2021 18:49

Rio - A atuação de áreas de instabilidade em altos e médios níveis da atmosfera deixaram o tempo instável no município do Rio. Nesta terça, houve registro de chuva moderada durante a madrugada, e de chuva fraca em pontos isolados ao longo do dia. As temperaturas apresentaram acentuado declínio em relação ao dia anterior, com mínima de 23°C, registrada à 0h15, no Alto da Boa Vista, e máxima de 30,4°C, às 11h45, em São Cristóvão. Para as próximas horas, de acordo com o Alerta Rio, a previsão é de chuva fraca a moderada.



Entre 18h15 e 18h30, houve o registro de chuva fraca em diversos bairros, como Barra/Riocentro (3,4mm), Recreio dos Bandeirantes (1,6mm), Rocinha (1,6mm), Alto da Boa Vista (1,4mm), Vidigal (1,4mm), Barra/Barrinha (1,4mm) e Avenida Brasil/Mendanha (1,2mm).



Previsão para os próximos dias



Nesta quarta-feira (1º), devido à atuação de ventos úmidos do oceano, há condições para chuva fraca a moderada durante a madrugada. A partir da manhã, ela perde intensidade, passando a fraca, isolada, a qualquer momento do dia.



Já entre quinta-feira (2) e sábado (4), o céu ficará parcialmente nublado a nublado e não há previsão de chuva.