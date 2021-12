Batalhão de Ação com Cães (Bac) apreende drogas na Comunidade do Arará, em Benfica - Divulgação

Publicado 30/11/2021 18:44

Rio - Ao menos cinco pessoas foram presas, nesta terça-feira, em uma operação nas comunidades de Manguinhos, Arará e Mandela, na Zona Norte do Rio. A ação da PM teve o objetivo de prender os responsáveis pela morte do sargento Jamilton Machado, 43 anos, e dar apoio aos agentes da 21ª DP (Bonsucesso) . Um dos presos na operação é um homem conhecido como "Caolho", apontado como gerente do tráfico de drogas do Batan, em Realengo, na Zona Oeste, e suspeito pela morte de um barbeiro.

Ao todo, uma submetralhadora, uma pistola, um carregador de pistola, um carregador de fuzil 5.56, munições e drogas foram apreendidos durante a operação. Os agentes também removeram diversos obstáculos, instalados como barricadas nas ruas das comunidades.

Um dos focos da megaoperação foi o combate ao furto de água feito em 83 pontos de lava-jatos irregulares. A atividade criminosa era desenvolvida por traficantes da região, que cobravam aos responsáveis pelos estabelecimentos devem pagar R$ 30,00 por dia. Além disso, indivíduos que se intitulam "donos do ponto" também cobram uma taxa para a prática da atividade.

Agentes das UPPs de Arará/ Mandela e Manguinhos, do 22º BPM (Maré), do Grupamento de Polícia Ferroviária (GPFer) e de três unidades do Comando de Operações Especiais (COE) – Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE), Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) e Batalhão de Ações com Cães (BAC) participaram da ação.

Policial morto