Equipes do BAC apreenderam 61 tabletes de maconha com dois quilos cada - Divulgação

Equipes do BAC apreenderam 61 tabletes de maconha com dois quilos cadaDivulgação

Publicado 17/11/2021 10:29 | Atualizado 17/11/2021 12:46

Rio - A Operação da PM em Manguinhos, que desde ontem tenta localizar e prender suspeitos de envolvimento na morte de um policial militar, segue pelo segundo dia nesta quarta-feira (17), na Zona Norte do Rio. Equipes da Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP) e do Comando de Operações Especiais (COE) atuam na comunidade, juntamente com agentes do Batalhão de Ações com Cães (BAC) e do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq).

Nas redes sociais internautas relataram intensos tiroteios, por volta das 07h40, na comunidade nesta manhã devido a operação. Até o momento, equipes do BAC apreenderam 61 tabletes de maconha com dois quilos cada.

Além da apreensão de drogas, facas, uma balança de precisão, carregadores de fuzil e um rádio comunicador, a primeira parte da operação também resultou na prisão de dois suspeitos. A ação segue em andamento.

A busca tenta verificar informações que levem à localização dos envolvidos na ação criminosa que vitimou o sargento Jamilton Machado de Assis, de 43 anos, no dia 27 de outubro deste ano, no Viaduto de Benfica, também na Zona Norte. O PM chegou a ficar internado em estado grave no Hospital Estadual Getúlio Vargas (HEGV) na Penha, passou por cirurgia, mas acabou morrendo na unidade.