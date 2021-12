Publicado 01/12/2021 00:00

Os dois casos confirmados da variante ômicron do coronavírus no Brasil exigem atenção e monitoramento. É hora de manter as precauções, para que o esforço feito até aqui não seja desperdiçado e para que não haja recuo nas medidas de flexibilização.

Após um acordo de cooperação para viabilizar um complexo industrial-portuário, com investimento de R$13 bi, Maricá entrou na rota do turismo alemão. Os investidores e os que buscam recolocação devem ficar atentos! Notícia bem-vinda para nosso Estado.