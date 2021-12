Ação incluirá fiscalizações, em conjunto com a Polícia Civil, para combater o furto de energia na região - Foto: Divulgação.

Ação incluirá fiscalizações, em conjunto com a Polícia Civil, para combater o furto de energia na regiãoFoto: Divulgação.

Publicado 30/11/2021 20:59 | Atualizado 30/11/2021 20:59

Rio - Uma pessoa é presa em operação da Enel com a Polícia Civil identificou 441 furtos de energia em Tanguá e Rio Bonito, na Região Metropolitana do Rio. Na ação, foram feitos seis registros de ocorrência. A identidade do suspeito não foi divulgada.

Esta é a 19ª edição da operação, que teve o objetivo de combater irregularidades e furtos. Até o momento, o crime já foi identificado em mais de nove mil clientes, sendo 8.546 em casas e 733 em comércios desde 2019.

"O trabalho integrado entre as diversas áreas da empresa, em conjunto com a Polícia Civil, gera resultados muito relevantes no combate ao furto de energia. Minimizar este tipo de ocorrência em nossa área de concessão, assim como os bons resultados operacionais, geram benefícios tanto para a companhia quanto para os clientes”, afirmou o Responsável por Operações de Perdas da Enel Rio, Emanuel Rocha Santos.

A campanha também trocou 184 lâmpadas incandescentes e fluorescentes por modelos de LED. Além disso, os moradores dos municípios tiveram a oportunidade de solicitar serviços, como a segunda via da conta, troca de titularidade e parcelamento de dívidas em uma unidade móvel da distribuidora.