Governador Cláudio Castro anuncia antecipações de pagamentos de salários no fim de ano de 2021Reprodução

Publicado 30/11/2021 19:55 | Atualizado 30/11/2021 22:45

Rio - O governador Cláudio Castro irá propor uma reunião com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, para tratar do surto de gripe no Rio. Castro viajou a Brasília, nesta terça-feira, para acompanhar a filiação do presidente Jair Bolsonaro ao Partido Liberal (PL). Segundo a assessoria de imprensa do governo estadual, não houve possibilidade de agenda com Queiroga.

A proposta do encontro será formalizada por intermédio da Secretaria de Estado de Saúde (SES), o que deve acontecer nos próximos dias. Cláudio Castro deve retornar ao Rio ainda esta noite, já que participa, na manhã desta quarta-feira, de evento em homenagem à força-tarefa da Polícia Civil de combate às milícias, que ultrapassou a marca de mil criminosos presos. A cerimônia será na Cidade da Polícia.

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) informou, na noite desta terça-feira, que solicitou ao Ministério da Saúde o envio de novas doses da vacina contra o vírus influenza, para tentar frear o aumento de atendimentos de casos de síndrome gripal nas UPAs estaduais.

A pasta confirmou que recebeu os 200 mil imunizantes doados pelo governo do Espírito Santo (ES), e que eles serão distribuídos, na manhã desta quarta-feira, para o Rio de Janeiro e outras 10 cidades que solicitaram o envio de doses contra a gripe.