Tribunal de Justiça do Rio - Marcelo Ciro - Google Mapas - Divulgação

Tribunal de Justiça do RioMarcelo Ciro - Google Mapas - Divulgação

Publicado 30/11/2021 21:30

Rio - O Conselho de Sentença do 4º Tribunal do Júri da Capital condenou Raphael Fernandes Ferreirinha a 24 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela morte de sua enteada, Nicolly da Conceição Macedo, de 2 anos. O crime aconteceu em janeiro, em Rio das Pedras, Zona Oeste do Rio . De acordo com a denúncia do Ministério Público, o padrasto cuidava da criança enquanto sua companheira, mãe da menina, trabalhava. Ele teria se irritado com o choro da menina e a teria matado asfixiada.