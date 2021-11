Justiça do Rio decide levar homem que matou a enteada de 2 anos asfixiada a júri popular - Marcelo Ciro - Google Mapas - Divulgação

Publicado 30/11/2021 07:45

Rio - Raphael Fernandes Ferreirinha, de 34 anos, será levado a júri popular pelo assassinato de sua enteada de apenas dois anos no dia 19 de janeiro, em uma casa na comunidade de Rio das Pedras, na Zona Oeste do Rio. Ele teria asfixiado Nicolly da Conceição de Macedo. O julgamento está marcado para esta terça-feira, às 13h, no plenário do IV Tribunal do Júri da capital.

Segundo o Ministério Público, Raphael estava desempregado e disse que se irritou com o choro da enteada quando cuidava dela e do irmão, de 7 anos, para sua companheira, Nataly da Conceição de Macedo, trabalhar. Por estar incomodado, ele apertou seu pescoço e bateu com sua cabeça no chão.

A avó da criança que registrou um boletim de ocorrência sobre o caso. De acordo com a Delegacia de Homicídio da Capital (DHC), ela contou que foi informada do crime através de uma ligação da filha. Nataly foi procurada, também por telefone, por Raphael. Ao retornar para casa onde morava a família, não o encontrou.

Na delegacia, Nataly contou que Raphael disse que, após ela sair para trabalhar, Nicolly se debateu na cama, enrolou a língua e colocou sangue pela boca. Segundo a DHBF, uma médica de uma Clínica da Família da região foi acionada e atestou a morte da menina. No entanto, ela desconfiou de causas externas e chamou a Polícia Civil. O exame de necropsia apontou que a criança morreu por asfixia mecânica e traumatismo craniano com hemorragia.