Em outubro, Polícia Militar fez operação conjunta nas comunidades do Juramento e Serrinha. na foto, uma das ruas de acesso ao Morro do Juramento. 5/10/2021 - fotos de Reginaldo Pimenta

Em outubro, Polícia Militar fez operação conjunta nas comunidades do Juramento e Serrinha. na foto, uma das ruas de acesso ao Morro do Juramento. 5/10/2021fotos de Reginaldo Pimenta

Publicado 30/11/2021 06:17

Rio - Moradores do Morro do Juramento, em Vicente de Carvalho, relataram um intenso tiroteio na noite de segunda-feira (29). O confronto começou por volta das 21h e se estendeu por pelo menos duas horas.

Testemunhas relataram que um grupo de traficantes do Terceiro Comando Puro (TCP), facção rival à que domina a área, chegou a ocupar o interior no Juramento, e entraram em confronto com criminosos do Comando Vermelho (CV).

Pelo menos um traficante teria morrido em confronto. A informação ainda não foi confirmada pela Polícia Militar.