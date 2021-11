Sala de aula - Divulgação

Sala de aulaDivulgação

Publicado 29/11/2021 20:05 | Atualizado 29/11/2021 20:22

Rio - O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Educação, irá lançar um projeto com o objetivo de combater a evasão escolar no Rio. De acordo com a pasta, a iniciativa tem como principais objetivos auxiliar na busca ativa junto da direção da escola e das assistentes sociais, ajudar os alunos no cumprimento dos protocolos contra a covid-19 e aproximar a escola de sua comunidade ou bairro.

O governo afirmou também que ao todo serão mais de 9 mil mulheres selecionadas, que trabalharão para priorizar a retomada segura do alunos, dar suporte à equipe pedagógica e social e auxiliar no fortalecimento da relação entre a família do aluno e a unidade escolar. O órgão disse que serão contratadas mais de mil assistentes sociais para compor o projeto. Ao longo da semana mais informações sobre como se inscrever para participar serão divulgadas.

Procurada pelo DIA para comentar sobre a iniciativa, a Secretaria Estadual de Educação (Seeduc), não deu retorno até a publicação desta matéria.

Mortes por covid no Rio em 24h

A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) informou que registrou, até esta segunda-feira, 1.342.801 casos confirmados e 69.027 óbitos por coronavírus no estado. Nas últimas 24 horas, foram contabilizados 34 novos casos e 3 mortes . A taxa de letalidade da covid-19 no Rio está em 5,14%, a maior do país.

Entre os casos confirmados, 1.272.210 pacientes se recuperaram da doença. Segundo o painel de dados desenvolvido pela pasta, a taxa de ocupação de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) para a covid-19 no estado é de 11,2%. Já a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria é de 9,1%.