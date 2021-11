Temperatura atraiu banhistas para as praias - Marcos Porto/Agencia O Dia

Publicado 29/11/2021 19:03

Rio - Depois de dias de tempo chuvoso, o Rio teve, nesta segunda-feira, o dia mais quente da primavera. Na Vila Militar, na Zona Oeste da cidade, os termômetros da estação do INMET marcaram 37,3ºC às 18h. Para a tristeza de alguns cariocas, a previsão do tempo deve mudar ainda na noite desta segunda.

Segundo o sistema Alerta Rio, uma frente fria deve trazer chuva fraca a moderada em pontos isolados do Rio. Nesta terça-feira, a chuva deve ser a qualquer momento do dia, de forma fraca a moderada. As temperaturas devem ficar entre os 20ºC e os 35ºC.

Na quarta-feira, o tempo deve continuar com chuva fraca a moderada em diversos pontos da cidade. A temperatura mínima prevista é de 19ºC e a máxima, de 29ºC. A chuva só deve ir embora na quinta-feira, que terá temperaturas entre os 17ºC e os 27ºC.