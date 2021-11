Gilson André Menezes, o Coroa, de 50 anos, é acusado de tráfico de drogas - Divulgação

Publicado 29/11/2021 17:19

Rio - Acusado tráfico de drogas na Baixada Fluminense e na Central do Brasil, Gilson André Menezes, o Coroa, de 50 anos, foi preso, na manhã desta segunda-feira, por policiais militares. Os agentes da Superintendência de Inteligência e Análise (SIA), com apoio operacional da 1° UPP/ 5°BPM (Praça da Harmonia), da Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP), localizaram o criminoso na Central do Brasil, no Centro do Rio, através de dados de inteligência e informações anônimas.

De acordo com investigações, Coroa é acusado de crime de tráfico de rogas, na Baixada Fluminense e na Estação da Central do Brasil, onde em 2018 ele foi alvo de uma operação em Piabetá e estava em posse de farto material entorpecente e armas.

Coroa ficou sendo monitorado pela pelos agentes SIA/CPP, que montaram uma operação de inteligência e o capturaram quando ele ia embarcar na estação ferroviária. O preso não ofereceu resistência no ato da prisão.

Contra ele, havia um mandado de prisão, expedido pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Duque de Caxias, pelo crime de tráfico de drogas e condutas afins, posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e associação para a produção e tráfico. Com mandado de prisão Condenatória, Coroa também foi condenado a pena de nove anos de reclusão em regime fechado.

A ocorrência foi conduzida a 19ª DP (Tijuca), onde os mandados foram cumpridos. Com essa prisão a SIA/CPP contabiliza 132 criminosos monitorados e presos e 35 armas aprendidas no ano de 2021.