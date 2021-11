Entre os casos confirmados, 1.272.210 pacientes se recuperaram da doença - Reprodução

Publicado 29/11/2021 17:15 | Atualizado 29/11/2021 20:02

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) informou que registrou, até esta segunda-feira, 1.342.801 casos confirmados e 69.027 óbitos por coronavírus no estado. Nas últimas 24 horas, foram contabilizados 34 novos casos e 3 mortes. A taxa de letalidade da covid-19 no Rio está em 5,14%, a maior do país.

Entre os casos confirmados, 1.272.210 pacientes se recuperaram da doença. Segundo o painel de dados desenvolvido pela pasta, a taxa de ocupação de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) para a covid-19 no estado é de 11,2%. Já a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria é de 9,1%.

SES vai emitir alerta sobre variante Ômicron

Com a ameaça da nova variante do novo coronavírus, a Ômicron (B.1.1.529), identificada neste mês, na África do Sul, a Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) vai emitir, nesta segunda-feira (29), um alerta para as vigilâncias municipais aumentarem a atenção a casos de viajantes e solicitar que seja realizada coleta de amostras para exame PCR do viajante que vier de fora do país nos últimos 14 dias e que apresentar quadro de síndrome gripal. Até o momento, de acordo com a Subsecretaria de Vigilância e Atenção Primária à Saúde (SVAPS), o programa de vigilância genômica da covid-19 ainda não identificou nenhuma amostra da variante no Rio de Janeiro.