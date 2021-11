Jovem, bonita, sensual e bandida: Mikaelly Martinez, de 25 anos, foi presa pela DP da Barra na Praia de Ipanema - Reprodução

Rio - Mikaelly da Costa Martinez, de 25 anos, vencedora do concurso Miss Brasil Trans 2019 perdeu o título após ser presa neste domingo (28). Ela é suspeita de gerenciar uma quadrilha especializada em roubar os clientes após aplicar o "Boa Noite Cinderela" durante programas sexuais. A prisão aconteceu neste domingo, em Ipanema, na Rua Farme de Amoedo, na Zona Sul do Rio

"A organização do concurso comunica que a miss de 2019, Mikaelly Zanotto, perdeu o seu título devido a conduta irregular perante a lei. A atitute isolada dela (caso único em 27 anos) não reflete a nossa filosofia de empoderamento e visibilidade positiva", informou a organização do evento nas redes sociais.



As investigações apontam que, Mikaelly atraia homens para encontros através de suas redes sociais, simulava interesse sexual ou o oferecia o programa. Depois, os dois iam até algum hotel nas redondezas e neste local, uma segunda mulher aparecia para oferecer uma orgia. No entanto, os homens eram dopados. Com as vítimas vulneráveis, as mulheres roubavam os pertences dos clientes e realizavam transferências por pix.



Mikaelly é natural do Mato Grosso, mora em Balneário Camboriú, mas já esteve no Rio de Janeiro em algumas ocasiões. Em fevereiro, uma das vítimas relatou ter contratado um programa com uma mulher ao sair de uma boate na Barra da Tijuca, e em seguida, a garota de programa chamou Mikaelly. O homem contou em depoimento que percebeu estar sob o efeito de drogas e após algum tempo, deu falta de seu telefone celular, um cordão de ouro, além de notar que uma transferência via pix foi realizada no valor de R$3 mil.



A acusada já foi presa por Homicídio Qualificado em janeiro de 2015, no Mato Grosso do Sul, além de ter respondido por diversos outros crimes. No estado, Mikaelly tem 17 passagens pela polícia. Ela também é suspeita de outros crimes de roubo com o uso do "Boa noite cinderela" nas cidades de São Paulo, Florianópolis e Balneário Camboriú.