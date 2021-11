Distribuição de cestas básicas em Manguinhos, na Zona Norte - Divulgação

Publicado 29/11/2021 17:38

Rio - No último domingo (28) mais de 2 mil famílias moradoras de Manguinhos, na Zona Norte, foram beneficiadas com a distribuição de cestas básicas em evento que aconteceu na Biblioteca Parque de Manguinhos. A ação também contou com atividades infantis, brinquedoteca, aulas de dança, pintura, serviço de barbeiro e aulas de desenho com professores da Escola Zion. Além de show da cantora gospel Gabriela Rocha.

O projeto faz parte da ação social "Liderança Legacy", promovida pela Escola Zion, em parceria com a Secretaria do Estado de Cultura e Economia Criativa (SECEC).

A ação prevê ainda para esta semana a doação de alimentos para distribuição de 3 mil quentinhas na Rocinha, na Zona Sul.