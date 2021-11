Prefeitura poderá contratar funcionários do BRT de forma temporária - Divulgação

Publicado 29/11/2021 16:53

Rio - Aprovada recentemente na Câmara Municipal do Rio, foi sancionada nesta segunda-feira (29) a Lei nº 7.150/2021, que permite a contratação temporária dos atuais funcionários de empresas concessionárias de transporte público em caso de extinção do contrato de prestação de serviço. Segundo a Secretaria de Transportes, a medida será necessária para que a Prefeitura assuma o sistema de BRT até o término da licitação que definirá o novo operador.

Segundo o texto, a contratação deve ser pelo período de um ano, sendo prorrogável por duas vezes, até que a licitação do novo modelo seja concluída. De acordo com a secretária da pasta, Maína Celidônio, em audiência pública realizada na Câmara, um dos motivos para a possibilidade de extensão da contratação de pessoal é a realização de obras mais longas na Transoeste, que envolve a repavimentação e a reforma de estações, antes da entrega para a nova concessionária. A licitação da nova operadora do sistema deve estar finalizada no primeiro semestre de 2022. “Só colocaremos a nova frota para rodar quando a pavimentação estiver completa e o novo operador já estiver sido escolhido na licitação”, explicou a gestora.

"O trabalho para recuperar o Rio em todas as frentes é constante, e a questão do BRT é um dos principais problemas enfrentados pela nossa população hoje. Já vimos avanços com a intervenção, mas esse é um dos projetos estruturantes que visam a sustentação do sistema para que ele funcione da forma que todos merecem", ressaltou Carlo Caiado (DEM), presidente da Câmara Municipal do Rio.