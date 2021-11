Corpo esquartejado é encontrado em lixeira em Rio das Pedras, na Zona Oeste do Rio de Janeiro - Divulgação

Publicado 29/11/2021 15:28

Rio - A Polícia Civil do Rio apreendeu uma faca que pode ter sido usada para assassinar um homem em Rio das Pedras, na Zona Oeste do Rio. O corpo do aposentado Jorge da Silva Pacheco, de 67 anos, foi encontrado esquartejado dentro de uma lixeira . A principal suspeita do crime foi detida em flagrante.

Nas redes sociais, moradores disseram que o crime chocou a comunidade. Segundo informações preliminares, ainda não confirmadas pela Polícia Civil, a mulher cometeu o crime porque o homem teria abusado de uma de suas filhas.

A investigações são da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). Em nota, a Secretaria Estadual da Polícia Civil diz que a faca apreendida vai ser periciada. "Os agentes coletam informações para esclarecer a motivação do crime".

De acordo com a PM, uma equipe do 18º BPM (Jacarepaguá) foi acionada para a ocorrência na região de Rio das Pedras. No local, os PMs encontraram a mulher que foi detida por populares e encaminhada para a DH. O corpo esquartejado foi encontrado em meio ao lixo.

A Polícia Civil realizou perícia no local. Ainda não há informações sobre enterro do homem.

