Governador Cláudio CastroCléber Mendes

Publicado 29/11/2021 22:04

Rio - O governador Cláudio Castro e o secretário de Estado de Educação, Alexandre Valle, lançaram, nesta segunda-feira (29), o projeto M.A.E – Mulheres Apoiando a Educação . A iniciativa deve alcançar aproximadamente 9.400 mulheres, não substituirá as atividades de trabalhadores efetivos ou terceirizados das unidades. A carga semanal é de 30 horas, com 6 horas por mês de avaliação e treinamento, com uma bolsa mensal de R$ 1.000 durante um ano.

Toda diretriz pedagógica e técnica permanecerá sob coordenação da Equipe Diretiva e do assistente social. - "O impacto da pandemia para toda a rede de ensino do estado foi muito grande, mas afetou principalmente os estudantes. Agora, com a retomada das atividades, é hora de garantir todo o suporte necessário para que eles tenham as condições de frequentar as aulas com tranquilidade", frisou o governador Cláudio Castro.

O edital para contratação deverá ser publicado a partir do dia 30 de novembro no site da Secretaria. No documento constarão todos os critérios de seleção. A Seeduc busca selecionar mais de 9 mil mães e mais de 1 mil assistentes sociais para compor o projeto. Cada profissional terá carga horária de seis horas diárias.

Segundo o secretário de Estado de Educação, Alexandre Valle, a medida visa destacar o importante papel que a família tem na formação de cada aluno.

"A Seeduc precisa fazer com que exista mais pertencimento de todos os envolvidos quando se trata de ensino. É fundamental que os alunos e suas famílias entendam que a escola é uma continuidade de seus lares, ou seja, que pertence a eles", declarou.

Confira as tarefas de cada agente do programa:

M. A. E:



- Auxiliar na adoção dos protocolos sanitários no ambiente escolar, tais como aferição de temperatura, orientação sobre o uso de máscara, higienização de equipamentos de uso coletivo e incentivo ao distanciamento social nas dependências escolares;

- Suporte à direção das escolas e assistentes sociais nos contatos com as famílias de alunos infrequentes;

- Atuar na busca ativa dos alunos evadidos e/ou com baixa frequência e auxiliar na integração da família com a escola;

- Entrar em contato com o responsável do aluno quando o mesmo apresentar algum problema de saúde, sob supervisão do assistente social.



Assistente social:

- Manter proximidade com alunos e suas famílias;

- Realizar visitas domiciliares;

- Entrevistar estudantes e familiares, com objetivo de levá-lo para o colégio;

- Criar parcerias com instituições sociais da localidade desse estudante.