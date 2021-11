Marcelo Crivella - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 29/11/2021 22:15

Rio - O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) retirou, nesta segunda-feira, a indicação do ex-prefeito Marcelo Crivella (Republicanos) à embaixada da África do Sul. A decisão aconteceu após falta de resposta do país sul-africano, que indica a não concordância de Crivella para o cargo. A informação é do jornal Folha de São Paulo.

O Itamaraty esperava uma confirmação da indicação de Bolsonaro desde junho deste ano, quando indicou o ex-prefeito do Rio. Para se tornar embaixador, Crivella precisaria de um consentimento do país — procedimento conhecido como agrément. A falta de resposta significaria que a África do Sul não aprovou a indicação para Crivella assumir a embaixada.

Ainda não há informações sobre um novo nome para a indicação ao cargo. O DIA procurou o Palácio do Itamaraty para obter mais informações sobre o assunto. Até o fechamento desta matéria, não houve pronunciamento do Itamaraty.