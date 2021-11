Delegacia de Homicídios da Capital - Renan Schuindt / Agência O Dia

Publicado 29/11/2021 11:11 | Atualizado 29/11/2021 11:35

Rio - Policiais militares prenderam nesta segunda-feira (29) uma mulher suspeita de matar um homem e jogar o corpo esquartejado em uma lixeira. O caso aconteceu por volta das 4h, quando uma equipe do 18º BPM (Jacarepaguá) foi acionada para ocorrência de homicídio na Avenida Engenheiro Souza Filho, no bairro Itanhangá, na Zona Oeste do Rio.

Segundo a PM, a mulher foi detida por moradores que a acusam do crime. Com a chegada da Polícia Militar, a área foi isolada para que peritos da Delegacia de Homicídios da Capital pudessem periciar a região.

A mulher foi encaminhada para a sede da DH, na Barra da Tijuca.

Moradores da região usaram as redes sociais e relataram que o corpo encontrado na lixeira estava esquartejado.