Mulher é baleada no portão de casa em São Gonçalo - Divulgação

Mulher é baleada no portão de casa em São GonçaloDivulgação

Publicado 29/11/2021 08:13 | Atualizado 29/11/2021 08:25

Rio - Uma mulher de 58 anos foi baleada neste domingo, no bairro Apolo, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. De acordo com informações, ela foi atingida por disparo de arma de fogo no portão de sua casa.

Após o disparo, a mulher, que não teve sua identidade revelada, foi encaminhada para o Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), no Colubandê. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (SES), a direção da unidade de saúde informou que a paciente apresenta quadro de saúde estável.

Segundo a Polícia Militar, uma equipe do 7° BPM (São Gonçalo) foi acionada para ir até ao hospital para checar as informações de uma pessoa baleada.

A Polícia Civil informou que as investigações, que estão a cargo da 74ª DP (Alcântara), estão em andamento. A vítima foi ouvida e os agentes realizam diligências em busca de informações que ajudem a identificar a autoria do crime.