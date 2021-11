George Guedes, de 59 anos, recebe a dose de reforço da vacina contra a covid-19 no Centro Cultural João Nogueira, o Imperator, no Méier - REGINALDO PIMENTA/AGÊNCIA O DIA

Publicado 29/11/2021 06:36 | Atualizado 29/11/2021 14:39

Rio - A cidade do Rio passou a aplicar, a partir desta segunda-feira (29), a dose de reforço da vacina contra a covid-19 nos adultos de 59 anos ou mais. Até a semana passada, a aplicação era apenas para idosos. O calendário para esta faixa etária vai até sábado (4).

Para os adultos de 59 anos ou mais que irão receber a dose de reforço, é preciso ter recebido a segunda dose há mais de três meses. Há ainda um outro calendário, com um intervalo diferentes: maiores de 18 anos que receberam a segunda dose há mais de cinco meses também já podem ir aos postos tomar o reforço. Pacientes com alto grau de imunossupressão de 12 anos ou mais também recebem a terceira dose.

Segundo a SMS, a dose de reforço aplicada no município do Rio é heteróloga, sendo utilizada a Pfizer ou Astrazeneca.

Preocupado com o aumento de casos de covid-19 em países europeus, George Guedes, de 59 anos, tomou a dose de reforço logo no primeiro dia da sua idade, no Centro Cultural Imperator, no Méier. "Na Europa, a situação já está aumentando. Países estão partindo para um fechamento maior. Devemos valorizar mais a vida aqui no Brasil e se cuidar, independentemente dos governantes. Precisamos prestar atenção, obedecer o apelo das vacinas", afirmou George.

Calendário de vacinação do mês de dezembro REPRODUÇÃO

Vacina da gripe não precisa de intervalo

Os cariocas que forem se vacinar contra a covid-19 nos postos de saúde também podem tomar a vacina contra a gripe. Diferentemente do início da campanha de vacinação, não é mais obrigatório o intervalo mínimo de 15 dias entre as duas vacinas.

O Rio vive um surto de Influenza, potencializado, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, pela baixa vacinação. A cobertura vacinal do público-alvo da campanha de vacinação da gripe foi de apenas 55,7% da população. Os irmãos Emanuelle Monteiro, 27, e Luiz Augusto Monteiro, 23, foram ao Imperator, no Méier, receber o imunizante contra a gripe.

"É importante se vacinar. Quando vi que houve esse chamamento da Prefeitura, vim tomar a minha", disse Emanuelle. O irmão, com problemas respiratórios, também correu ao posto para evitar complicações.

"Eu tenho bronquite e outros problemas, tenho de tomar cuidado para não piorar".