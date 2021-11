Bombeiros atuam no acidente envolvendo quatro carros e uma motocicleta no Elevado Paulo de Frontin - REPRODUÇÃO/TV GLOBO

Bombeiros atuam no acidente envolvendo quatro carros e uma motocicleta no Elevado Paulo de FrontinREPRODUÇÃO/TV GLOBO

Publicado 29/11/2021 07:35 | Atualizado 29/11/2021 07:38

Rio - Quatro carros de uma motocicleta colidiram no Elevado Paulo de Frontin, no Rio Comprido, na manhã desta segunda-feira (29). O acidente aconteceu na saída do Túnel Rebouças em direção ao Centro.

Dois caminhões do Corpo de Bombeiros atuam no local. Ainda não há informações sobre feridos. Agentes da CET-Rio tentam controlar o trânsito, que já apresenta retenções. Segundo o Centro de Operações Rio, o Túnel Rebouças no sentido Rio Comprido já apresenta trânsito de intenso a lento.

ELEVADO PAULO DE FRONTIN | acidente envolvendo quatro carros e uma moto ocupa uma faixa da via, no sentido Centro. Equipe da CET-Rio no local. Retenções no trecho. Reflexos no Túnel Rebouças, com trânsito intenso a lento. #viasexpressas pic.twitter.com/Veg70TimKD — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) November 29, 2021

Caminhão de cerveja tomba na Via Dutra, na altura de Paracambi

Um caminhão que transportava latas de cerveja tombou na Via Dutra, na altura de Paracambi, no sentido São Paulo, na manhã desta segunda-feira (29). O acidente não deixou feridos, mas complica o trânsito na subida da Serra das Araras. A faixa da direita da pista segue ocupada pelo veículos e por agentes da CCR NovaDutra que tentam retirá-lo. O tráfego foi deslocado para a pista da esquerda.