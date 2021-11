Ponto de ônibus - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 29/11/2021 06:19 | Atualizado 29/11/2021 10:17

Rio - Uma liminar na Justiça do Rio suspendeu a paralisação dos ônibus, que estava prevista para começar a partir da madrugada desta segunda-feira (29). A decisão é do desembargador Álvaro Luiz Carvalho Moreira, do Tribunal Regional do Trabalho (TRT). O Sindicato dos Rodoviários acatou a decisão, mas afirmou que manterá o estado de greve e tentará derrubar a liminar na manhã de terça-feira (30).

Nesta segunda-feira (29), os ônibus e os articulados do BRT circulam normalmente na cidade do Rio, sem prejuízo no número de motoristas no trabalho. Mas a tendência é que, caso não haja acordo com as empresas, uma nova paralisação volte a ser marcada ainda esta semana. Há uma reunião prevista para quarta-feira (1º) com a Prefeitura e o Rio Ônibus. Os rodoviários pedem reajuste salarial, que não acontece há mais de dois anos.

"Em nossa visão essa liminar está completamente equivocada. Os rodoviários não podem mais ser escravizados e pagar um preço, juntamente com os usuários, pela total desorganização das empresas e consórcios. São 19 mil motoristas, cobradores e demais profissionais do setor que estão sem reajuste há mais de dois anos. Isso é uma verdadeira covardia", afirmou Sebastião José, presidente do sindicato.