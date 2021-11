Daniel Lucas Soares Ferreira foi preso acusado de matar a própria filha de cinco meses - reprodução

Daniel Lucas Soares Ferreira foi preso acusado de matar a própria filha de cinco mesesreprodução

Publicado 29/11/2021 10:12 | Atualizado 29/11/2021 13:12

Rio - Um homem foi preso em flagrante, neste domingo (28), acusado de matar a própria filha com requintes de crueldade. Sophia Victória da Conceição tinha apenas seis meses de vida e ficou hospitalizada por dois dias. Daniel Lucas Soares Ferreira, 20 anos, foi detido em Duque de Caxias por inspetores da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam-DC). Em depoimento, confessou o crime ao relatar que "abriu os braços e deixou a menina cair no chão".

Segundo a delegada Fernanda Santos Fernandes, diretora da Deam de Caxias, Daniel foi preso, inicialmente, pelo crime de perseguição contra a ex-mulher. Após a confirmação da morte da criança, a Polícia Civil abriu novo inquérito e o indiciou pelo crime feminicídio consumado.

"A prisão é em razão de perseguição. Agora, uma nova investigação foi instaurada e provavelmente ele vai permanecer preso em razão do feminicídio consumado", disse a delegada.

Daniel já tinha passagem por tráfico de drogas, segundo a Polícia Civil. Nas redes sociais, aparece em fotos usando drogas.

A ex-mulher, que teve o nome preservado, relatou à polícia que vivia um relacionamento agressivo com o ex-companheiro. Durante a gravidez da filha, o Daniel chegou a agredir a mulher e usou uma faca para fazer ameaças à família dela.

No último dia 23 de novembro a Justiça do Rio proibiu que o ex-marido chegasse perto da mulher e que deveria manter uma distância de até 500 metros. Apesar da determinação, as ameaças nunca pararam e a jovem, temendo pela vida, levava a filha para que o pai pudesse ver.

"Foram diversas ameaças de morte. Ele disse que se a polícia chegasse até ele, ele mataria a criança, que iria descontar na minha filha. E foi o que ele fez", relatou a jovem, em entrevista à TV Globo.

De acordo com a família, Daniel entrou em contato com a ex-mulher e relatou o ocorrido com a filha. Os dois estiveram em um posto de saúde no bairro Pillar, em Duque de Caxias. Após ser medicada, a criança foi liberada.

Ao perceber que o bebê não melhorava, a família o levou para o Hospital Adão Pereira Nunes. Lá, foram informados que a criança chegou com parada cardiorrespiratória, apresentava diversos hematomas e múltiplas fraturas. No relatório, os médicos disseram que os machucados na criança não eram condizentes com a declaração do pai, que informou que a filha havia caído do carrinho.

O bebê deve ser enterrado nesta segunda-feira em Duque de Caxias. A família ainda não informou local e horário.

"Amanhã (hoje) eu enterro a minha neta. Sabe o que é ser mãe? É ser mãe duas vezes. Vocês não tem noção do que a gente está passando. Meu Deus, está doendo muito", desabafou a avó da criança.

Em nota, a Prefeitura de Duque de Caxias disse que a "Secretaria Municipal de Saúde, através da direção

médica da UPH Pilar, esclarece que a bebê Sophia Karoline da Conceição, de cinco meses de idade, deu entrada a UPH Pilar, às 20h51, do dia 26, com queixa principal de Febre. Após ser feita a triagem na emergência da unidade, foi constatada 36,5 graus de temperatura e escala de Glasgow registrando: Abertura Ocular (AO) – 4; Melhor Resposta Verbral (MRV) – 5; Melhor Resposta Motora (MRM) – 6; e Índice de Glasgow – 15. A mesma foi atendida pelo médico de plantão, que constatou muco respiratório com obstrução nasal. Ainda na unidade foi administrado Hidrocortisona e Puffs de Aerolim. Ainda, de acordo com os funcionários, não houve nenhum relato por parte dos familiares sobre quedas ou outro tipo de traumas ocorrido pela paciente. Também não foram identificados sinais e sintomas característicos de Politraumas e ou TCE".