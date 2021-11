Corpos encontrados em área de mangue no Complexo do Salgueiro - Marcos Porto/Agencia O Dia

Corpos encontrados em área de mangue no Complexo do SalgueiroMarcos Porto/Agencia O Dia

Publicado 29/11/2021 08:13

Rio - Policiais militares que participaram da operação que resultou em nove mortes no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, dispararam 1.514 vezes contra os criminosos. Ao todo, 22 PMs participaram da ação, que durou 33 horas - da manhã de sábado (20) até domingo (21). O número de disparos consta no registro de ocorrência feito na Delegacia de Homicídios de Niterói (DHNSG), e divulgado pelo 'Fantástico', da TV Globo.

Os policiais militares do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) se dividiram nas equipes Charlie e Delta, e realizaram incursão ao Complexo do Salgueiro por volta das 8h de sábado (20), duas horas após o assassinato do policial militar Leandro Silva, de 40 anos, durante ataque de criminosos a uma guarnição. O Bope permaneceu até a noite de domingo, e a PM registrou a morte de apenas um suspeito, de 24 anos, que chegou a ser resgatado pelo Samu mas não resistiu.

Horas depois, já na noite de domingo (21), moradores do Salgueiro começaram a relatar a existência de homens mortos na região de mangue do bairro da Palmeira. Na manhã de segunda (22), oito corpos foram retirados por populares.

Na delegacia, registros de ocorrência detalham que apenas quatro policiais foram responsáveis por quase 600 tiros durante toda a operação. Dezenas de cápsulas foram encontradas por moradores na área do mangue. A Polícia Civil realizou perícia ainda na segunda-feira, e a Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) investiga.