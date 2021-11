Semana começa ensolarada no Rio - Marcos Porto

Publicado 29/11/2021 07:40 | Atualizado 29/11/2021 07:41

Rio - O dia começou ensolarado nesta segunda-feira na cidade do Rio. No entanto, de acordo com o Alerta Rio, há previsão de chuva fraca a moderada, de forma isolada, no período da noite, devido à aproximação de uma frente fria. Os ventos estarão fracos a moderados e as temperaturas apresentarão elevação, com mínima de 19°C e máxima de 35°C.

Na terça, há previsão de chuva fraca a moderada, em pontos isolados, a qualquer momento. A temperatura chega a 30°C e a mínima fica em torno de 20°C.

Na quarta-feira, ainda há condições para chuva fraca, isolada, a qualquer hora do dia. As temperaturas vão variar entre 28ºC e 20ºC.

Já na quinta-feira e na sexta-feira, o céu ficará parcialmente nublado a nublado e não há previsão

de chuva.